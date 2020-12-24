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الخميس، 24-12-2020 11:24 ص

تصريح حكومي جديد بشأن الرواتب

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الوكيل الإخباري- جدد وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الإستثمار معن قطامين تأكيده بأن حاجة المواطن الأردني لا تقل عن 700 -800 دينار شهريا.
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وأشار قطامين إلى أن راتب الـ 220 أو 260 ديناراً لا تكفي لاحتياجات الفرد لكنه من الممكن أن تسد القليل من احتياجاته كاشفا أن زيادة الحد الأدنى للأجور ساهمت باضافة 500 دينار لدخل الفرد السنوي الذي يتقاضى هذا الحد.

وأضاف أن الارتقاء بمستوى الاجور يأتي من خلال تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية واستقطاب الاستثمارات مبينا أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بت  فيه في شباط الماضي.

 




 

 


 

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