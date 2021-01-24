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تصريح حكومي جديد بشأن الوضع الوبائي

الأحد، 24-01-2021 10:18 ص

دعوة للتسجيل لأخذ اللقاح

تصريح حكومي جديد بشأن الوضع الوبائي

علي
علي العايد


الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ، الناطق باسم الحكومة ، علي العايد أن الاردن من الدول الأولى التي وصلها مطعوم كورونا.

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ودعا العايد، الأحد ، في تصريحات صحافية ، المواطنين بجميع الفئات بضرورة التسجيل لتلقي المطعوم.


واضاف أن الاردن في المرتبة (42) على مستوى العالم في الدول التي وصلها المطعوم، مشدّدا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقاية والسلامة العامة، منوهاً إلى أن انخفاض الإصابات لا يعني انتهاء الوباء.

وثمّن العايد على تكاتف المواطنين مع الإجراءات الحكومية، والذي ساهم بانخفاض الإصابات بالفيروس .

 

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