تصريح حكومي جديد بشأن حظر الجمعة

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات، اليوم الاثنين، إنه سيتم مراجعة الوضع الوبائي خلال عشرة أيام فيما يتعلق بحظر الجمعة.

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وأكد عبيدات، أن نوعا جديدا وسريعا من فحوصات فيروس كورونا المستجد سيصل إلى الأردن الأسبوع المقبل، ستستعمل في بعض المنشآت التي تضم تجمعات كبيرة.



وأضاف عبيدات، خلال مؤتمر صحفي، أن الحالة الوبائية مستقرة، مشيرا إلى تحسن الوضع الوبائي، وأن المؤشرات تسير بشكل جيد.



وسُجلت في الأردن، الاثنين، 16 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 1623 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 299831، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.



