تصريح حكومي جديد بشأن دعم الخبز

الوكيل الإخباري- خلا مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 من أي مخصصات موجهة للدعم النقدي لمادة الخبز الذي كانت تقدمه الحكومة خلال السنوات الماضية.

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وورد في مشروع قانون الموازنة العامة بند الدعم النقدي ودعم الأعلاف مصفراً لتقديرات العام 2021، فيما كان قد بلغ 130 مليون دينار خلال العام الحالي، فيما كانت قيمة هذا البند 160 مليون دينار للعام 2019.



ولكن بيانات مشروع قانون الموازنة أشارت إلى أن دعم القمح والأعلاف خصص له بند بقيمة تبلغ 55 مليون دينار للسنة المقبلة والعامين المقبلين أيضاً.



وكانت تصريحات سابقة لصندوق المعونة الوطنية"، أكّد فيها أنّ برنامج دعم الخبز، بدأ في عام 2018، وكان محددا لمدة 3 سنوات، منذ إطلاقه، ولذلك فإن العام الحالي هو الأخير فيما يتعلق بصرف الدعم.



ووصل دعم الخبز خلال العام 2020 إلى نحو مليون أسرة، بعدد أفراد نحو 4 ملايين ونصف المليون، حيث تم تقسيم الأسر على شرائح مراعاة للوضع الوبائي في الأردن.





