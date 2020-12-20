الأحد 20-12-2020
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الأحد، 20-12-2020 10:08 ص

تصريح حكومي جديد بشأن عودة الطلبة للمدارس

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الوكيل الإخباري - كشف مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة، أن وزارة الصحة، تعاقدت على كمية من لقاح كورونا، تكفي لما لا يقل عن 15% من الأردنيين.

وقال الهياجنة في تصريحات صحفية، إن وزارة الصحة تعاقدت مع عدة شركات، لتوفير اللقاح، متعهداً بأخذ لقاح كورونا أمام الكاميرات، عند إجازته من مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية.

وبشأن إعلان بريطانيا، حدوث طفرة لديها، بفيروس كورونا، ذكر الهياجنة، أن الطفرات تحدث على كافة الفيروسات باستمرار.

وأوضح أن الطفرات، قد لا تؤدي بالضرورة إلى التأثير على قدرة الفيروس في الانتشار، لكن بعضها يؤدي إلى ذلك.

وعند سؤاله ما إذا كانت ستحدث طفرة بالفيروس، في العالم أو الأردن، قال الهياجنة، إن ذلك ممكن.

وتابع "لكن الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا في الأردن، يتحسن، منذ 4 أسابيع، ولكن ذلك يذكرنا بأهمية استمرار الالتزام.

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وأكّد الهياجنة، أن توفر مطعوم كورونا، "لا يعني انتهاء المرض أبدا".


وبيّن أن "الحديث عن موعد انتهاء الوباء، صعب جدا"، متمنيا أن يتوفر الانضباط بالإجراءات الصحية خلال العام المقبل، مؤكدا "ممكن أن يستمر الوباء لعام آخر".

 

من ناحية أخرى، أكد الهياجنة، أن قرار عودة الطلبة لمدارسهم الفصل الجديد هو قرار وطني، وأن هناك دائماً إعادة تقييم للوضع الوبائي في الأردن مبينا أن لجنة الاوبئة لم تناقش ملف عودة المدارس.


 




 

 


 

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