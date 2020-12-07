تصريح حكومي حـــول الرواتب

الوكيل الإخباري - جلنار الرميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل ، محمد الزيــود، أن الحد الأدنى لأجور العمال الأردنيين سيكون ( 260) دينارا بدلا من 220 ابتداءً من العام المقبل 2021.

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وأضاف الزيود ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، ان القرار يأتي بعد مشاورات مع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلق بالحدّ الأدنى للأجور، نتيجة للوضع الوبائي الراهن الذي تشهده المملكة بسبب جائحة كورونا .

وكان وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، الدكتور معن القطامين ، أشار أمس الأحد، ان قرارا قريبا سيصدر حول الحد الأدنى من الأجور.

وقال" انه من غير المنطقي رفع الحد الأدنى للاجور على القطاعات الأكثر تضررا من ازمة كورونا".



وياتي تنفيذ القرار مطلع العام المقبل بهدف تمكين القطاع الخاص الذي أعد موازنته للعام الحالي، لتعديل أوضاعه وفقا لهذا القرار وإخضاع الموظفين من بداية العام المقبل لاقتطاعات الضمان الاجتماعي.



يُذكر أن أعضاء اللجنة الثلاثية لشؤون العمل على تضمين الحد الادنى للأجور توافقت في اجتماع سابق على اقتطاعات الضمان الاجتماعي من بداية العام القادم، والالتزام بزيادات سنوية على الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام 2022 بحيث تتناسب مع معدلات التضخم لكل سنة، ووضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الادنى للأجور بشكل سنوي وبشكل يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم اعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب هذا الحد سنويا.

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