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الإثنين، 20-12-2021 03:45 م

تصريح حكومي حول الوضع الوبائي والإصابات في المدارس

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن الأسبوع الماضي شهد انخفاضا على المؤشرات الوبائية بشكل متدرج.

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وأضاف الهواري، خلال اجتماع لجنة التعليم النيابية الإثنين، أن القراءات الوبائية متفقة مع توقعات وزارة الصحة بالتدرج إلى جانب انخفاض النسب الإيجابية للفحوصات المخبرية، مشيرا إلى أنه لم تجري العادة عودة ارتفاع المؤشرات الوبائية بعد انخفاضها إلا في الحالات الطارئة.


ونوه إلى أن العالم يتعامل مع المتحور الجديد الذي انتشر في جميع دول العالم مع التأكيد أن المؤشرات الأولية تقول إن المتحور أقل خطورة وأشد انتشارا؛ إذ تسبب بزيادة إصابات كورونا عالميا.


وعن الحاجة إلى التطعيم، أكد الوزير أن الحاجة للتطعيم ضد فيروس كورونا تعتبر كبيرة جدا، حيث أن العالم يتسابق على أخذ المطاعيم، لما لها من آثار إيجابية تحّد من انتشار فيروس كورونا.


وأشار إلى أهمية الجرعة الثالثة خاصة بعد مرور فترة 5 أشهر على تلقي الجرعة الثانية؛ وذلك للمحافظة على ديمومة التعليم الوجاهي والانفتاح الاقتصادي.


وبيّن، أن عودة التعليم الوجاهي في المدارس قد تتسبب في بعض الأحيان بارتفاع الإصابات والخوف أن الأطفال ينقلوا عدوى كورونا إلى الأهالي، وبالتالي تزداد الإصابات.


وأضاف، أن الإصابات ما بين الفئة العمرية (10-17) عاما عادت إلى ما كانت عليه مع بداية فتح المدارس؛ إذ بلغت النسبة نحو 15 بالمئة.

 




 

 


 

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