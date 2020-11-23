تصريح حكومي حول لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، الاثنين، إنه لم يتم تحديد وقت محدد للبدء بتوريد أو توزيع لقاح فيروس كورونا.

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وأضاف في تصريحات صحافية ، أن ظــروف تخزين اللقاح واضحة المعالم ، لافتا أن درجة الحرارة للتخزين هي الأكثر صعوبة، لا سيما أنه يحفظ بدرجات حرارة منخفضة جدا تتراوح بين 70-80 درجة مئوية تحت الصفر.

وزاد " من المتوقع أن يكون هنالك دراسة وافية لموضوع توريد اللقاح من ناحية التخزين وتوريده للمستحقين ".



"ظروف التخزين موجودة في الأردن، لكن تعتمد على كمية اللقاح التي سيتم توريدها ، أي الحيز المكاني المخصص للتخزين، حيث سيتم استقبالها على دفعات"، وفق مهيدات.



وتابع مهيدات " ومن ناحية الرقابة على موضوع التخزين فإنها ستخضع للمؤسسة العامة للغذاء والدواء".



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