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الإثنين، 23-11-2020 10:57 ص

ظروف تخزينه الأكثر صعوبة

تصريح حكومي حول لقاح كورونا

لقاح
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، الاثنين، إنه لم يتم تحديد وقت محدد للبدء بتوريد أو توزيع لقاح فيروس كورونا.

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وأضاف في تصريحات صحافية ، أن ظــروف تخزين اللقاح واضحة المعالم ، لافتا أن درجة الحرارة للتخزين هي الأكثر صعوبة، لا سيما أنه يحفظ بدرجات حرارة منخفضة جدا تتراوح بين 70-80 درجة مئوية تحت الصفر.

 

وزاد " من المتوقع أن يكون هنالك دراسة وافية لموضوع توريد اللقاح من ناحية التخزين وتوريده للمستحقين ".

"ظروف التخزين موجودة في الأردن، لكن تعتمد على كمية اللقاح التي سيتم توريدها ، أي الحيز المكاني المخصص للتخزين، حيث سيتم استقبالها على دفعات"، وفق مهيدات.

 

وتابع مهيدات " ومن ناحية الرقابة على موضوع التخزين فإنها ستخضع للمؤسسة العامة للغذاء والدواء".

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