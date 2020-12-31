تصريح حكومي هام بشأن الدعم النقدي - رابط

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح صوالحة، أن التقدم لبرنامجي تكافل 1 وتكافل 3، والتي اطلقتهما الحكومة للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، ينتهي ليلة الخميس /الجمعة.



ولفت صوالحة ، الخميس، لـ"الوكيل الإخباري"، أن برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل 3، موجّــه للأسر المحتاجة، التي تضررت من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم، حيث ستحصل الأسر المستفيدة من البرنامج على دعمٍ نقدي لـ 6 أشهر في المرحلة الأولى.

اضافة اعلان



وتابع" برنامج الدعم التكميلي، مخصص للأسر الفقيرة التي تندرج تحت مظلة الفقر المزمن ".

وكان صوالحة أشار في وقت سابق إلى أنه بإمكان أية أسرة من الأسر المستهدفة بهذه البرامج، وسبق وتقدمت بطلب إلكتروني للبرامج التي نفذها الصندوق ، العودة إلى طلبها وتحديثه، وإعادة إرساله، حسب النوافذ المخصصة لكل برنامج.

للدخول إلى الرابط .. أنقر هنا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





