الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 09-05-2022 11:55 م

تصريح صادر عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

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الوكيل الاخباري - تابعت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية مؤخراً ما تناقلته عدد من وسائل الاعلام حول موافقة الحكومة الاسرائيلية على طلب اردني بزيادة اعداد حراس المسجد الاقصى في الحرم القدسي ، وبهذا الصدد اكد المصدر المسؤول في وزارة الاوقاف ان مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة بالتنسيق مع دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس الشريف، ولا تقبل المشاركة او الاملاء من اية جهات كانت بما فيها حكومة الاحتلال الاسرائيلي وان الوزارة قامت بتعيين اكثر من ٧٠ حارسا منذ عام ٢٠١٦ الا ان اجراءات التعسف والغطرسة الاسرائيلية والقيود التي تضعها الشرطة الاسرائيلية على الارض تشكل حائلاً دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم .

كما اكد المصدر ان الوزراة من خلال دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس ماضية في جهودها واجراءاتها رغم جميع المعيقات وثابته بموقفها المتمثل بكونها الجهة الوحيدة المكلفة بتنفيذ الوصاية الهاشمية على المقدسات والاوقاف الاسلامية والمسيحية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وان المسجد الاقصى المبارك حق خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه احد .

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