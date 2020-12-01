تصريح صادر عن وزارة التربية بشأن اختبارات التوجيهي

الوكيل الإخباري - بحث وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، مع لجنة الامتحان العام بالوزارة اليوم الثلاثاء، الاستعدادات لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الدورة التكميلية، الذي تبدأ أولى جلساته في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول الحالي، وتنتهي في السادس عشر من شهر كانون الثاني الذي يليه بمشاركة 954521 طالبا وطالبة.



وأكد الدكتور النعيمي ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية اثناء انعقاد الدورة، بما يضمن سلامة وصحة الطلبة وجميع القائمين على الامتحان من خلال تطبيق البروتوكول الصحي الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة.

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كما أكد حرص الوزارة على ايجاد بيئة امتحانية ملائمة للطلبة، من خلال توفير التدفئة وكل المستلزمات الصحية من كمامات ومعقمات داخل القاعات وأجهزة قياس الحرارة.



بدوره، بين امين عام الوزارة للشؤون التعليمية رئيس اللجنة الدكتور نواف العجارمة، ان الوزارة شارفت على الانتهاء من الاستعددات اللازمة لعقد الامتحان، مبينا ان اللجنة تولي اهتماما بالغا للتغذية الراجعة من الميدان ورصدتها الوازرة خلال الدورة الامتحانية الماضية.



وقال انه تم تجهيز غرفتي عمليات في مركز الوزارة وإدارة الامتحانات؛ لمتابعة سير الامتحان ومجرياته واستقبال الملاحظات والاستفسارات من الطلبة والمجتمع المحلي.



بدوره اوضح مدير إدارة الامتحانات علي حماد، أنه تم الانتهاء من اختيار رؤساء القاعات والمراقبين وتجهيز القاعات اللازمة لعقد الامتحان في جميع مديريات التربية والتعليم، مبينا ان فرق الوزارة الرقابية تعمل على متابعة هذه الاستعدادت لضمان سلامة سيرها على اكمل وجه.



