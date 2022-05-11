الأربعاء 11-05-2022
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الأربعاء، 11-05-2022 06:38 م

تصريح صحفي صادر عن حزب الائتلاف الوطني حول اغتيال أبو عاقلة

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الوكيل الاخباري - إمعاناً من سلطات الاحتلال في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، ومزيداً من ولوغها في دماء هذا الشعب الصابر المرابط، ومخالفة لكل الاعراف الدولية التي تحمي الصحفيين وتجرم الاعتداء عليهم، أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي وبدم بارد على اغتيال الاعلامية الفلسطينية المقدسية مراسلة فضائية الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

إن هذه الجريمة تؤكد طبيعة هذا العدو، وعدم مراعاته لأدنى الأخلاق والقيم، وإننا في حزب الائتلاف إذ ندين هذه الجريمة ونقدم عزاءنا للشعب الفلسطيني عامة ولأهالي بيت المقدس المرابطين ولأهلها خاصة بهذا المصاب الجلل.

سائلين الله عز وجل أن يتقبل كفاحها ونضالها من أجل القضية الفلسطينية العادلة وكفاح الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه من نير الاحتلال.

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