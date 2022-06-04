تصريح صحفي صادر عن حزب الائتلاف الوطني

الوكيل الاخباري - على دروب المجد والشهادة ارتقى الشهيد البطل علي جمعة الجوابرة ابن القوات المسلحة الأردنية ضمن قوافل شهداء الجيش العربي مرفوع الجبين مكلل الهامة بالفخر والعزة ضمن جهود الأردن في حفظ السلام في كل أنحاء العالم.

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إننا في حزب الائتلاف الوطني نتقدم بأحر التعازي إلى جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الجيش العربي ولكافة أبناء القوات المسلحة ولأبناء الشعب الأردني عامة ولأسرة الشهيد البطل خاصة وأهالي المخيبة التحتا (الحمة).



سائلين الله عز وجل أن يرفع الشهيد إلى عليين وأن يشفي أخوته المصابين وأن يبقى الأردن عزيزاً يؤدي دوره في خدمة القضايا العربية والإسلامية والعالمية.



وبهذه المناسبة نشد على أيدي قواتنا المسلحة ونقف وراءها في جهودها الكبيرة للحفاظ على أمن الوطن وفي مشاركتها في نشر رسالة السلام في كل أنحاء العالم.