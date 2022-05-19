الخميس 19-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مدعوون لإجراء مقابلات شخصية في المياه والري لغايات التعيين

هبوط حاد في سعر الذهب عالميا بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي

بيان جمال مبارك يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة

لسان بوش الابن يفضحه وينطق بحقيقة ما جرى في العراق

اتساع العجز التجاري الياباني وسط ارتفاع تكاليف الواردات

وفيات الخميس 19-5-2022

تصريح من الصحة حول انتهاء أزمة كورونا في الأردن

هيئة الطاقة: استبدال 10 آلاف فاتورة كهرباء غير مدعومة بأخرى مدعومة منذ بداية الأسبوع

458 حادثا مروريا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس، 19-05-2022 09:31 ص

تصريح من الصحة حول انتهاء أزمة كورونا في الأردن

0L5A1670 cdd


الوكيل الإخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي عن انتهاء أزمة كورونا، إن الأردن لا يعلن نهاية الوباء، والأمر محصور في منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن الوباء لا يزال مستمرا في عدة مناطق في العالم.

اضافة اعلان


وقال البلبيسي، اليوم الخميس، إن هناك آمال بأن نصل إلى أكثر من 80% من نسبة التطعيم في الأردن للأشخاص المطعمين بجرعتين.


وأضاف أن الأردن لم يسجّل أي وفاة بكورونا في آخر 3 أسابيع، منوها إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة رفعت توصية إلى الحكومة ووزارة الصحة لرفع إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة مع تفضيل ارتدائها لغايات الوقاية الشخصية.

 

وعن الاستثناءات الممنوحة لبعض الأشخاص من تلقي المطاعيم، قال إن بعض الحالات أخذت موافقة على الاستثناء من المطعوم، وهي أعداد قليلة، حيث جرى إعفاء الأشخاص الذي لديهم حساسية مفرطة، ومن تلقى الجرعة الأولى وظهرت لديهم حساسية شديدة جرى إعفاؤهم من تلقي الثانية. ( المملكة) 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
420221413101604631920

هيئة الطاقة: استبدال 10 آلاف فاتورة كهرباء غير مدعومة بمدعومة منذ بداية الأسبوع

إدارة السير 2

458 حادثا مروريا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

302040

الاستهلاكية المدنية: ارتفاعات ستشهدها أسعار السلع من 5-10 %

الدوريات الخارجية 2

وفاة وإصابة بليغة بحادث تصادم على طريق الـ 100

0L5A5755

تعرف على أسعار الخضار محلياً اليوم الخميس

520221721130409785887

معرض للمنتجات الطبية والتجميلية بجامعة مؤتة

أخبار متعلقة
bawabeh

اليرموك تحصل على دعم لتمويل خمسة مشاريع بحثية ابتكارية

410061

البلبيسي يستبعد تأثر الأردن بارتفاع إصابات كورونا في الصين وكوريا الشمالية

y2k9tjhe2nPdEMJGqCy0JboQbO1djlu5Uf9VFpFX

الحكومة: ننظر بشكل جاد لتوصية عدم حبس المدين حتى نهاية العام

61be105f80312

حجوزات فنادق البحر الميت والعقبة في العيد تصل إلى 96%

6976458031177c6b3cf58264bb399fb44e27533a

الاحتجاجات العمالية عام 2021 ترتفع بنسبة 55%

main_image62585154c947c

البطوش: 12400 شخص سجلوا للحج حتى الآن