تصريح من الصحة حول انتهاء أزمة كورونا في الأردن

الوكيل الإخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي عن انتهاء أزمة كورونا، إن الأردن لا يعلن نهاية الوباء، والأمر محصور في منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن الوباء لا يزال مستمرا في عدة مناطق في العالم.

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وقال البلبيسي، اليوم الخميس، إن هناك آمال بأن نصل إلى أكثر من 80% من نسبة التطعيم في الأردن للأشخاص المطعمين بجرعتين.



وأضاف أن الأردن لم يسجّل أي وفاة بكورونا في آخر 3 أسابيع، منوها إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة رفعت توصية إلى الحكومة ووزارة الصحة لرفع إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة مع تفضيل ارتدائها لغايات الوقاية الشخصية.

وعن الاستثناءات الممنوحة لبعض الأشخاص من تلقي المطاعيم، قال إن بعض الحالات أخذت موافقة على الاستثناء من المطعوم، وهي أعداد قليلة، حيث جرى إعفاء الأشخاص الذي لديهم حساسية مفرطة، ومن تلقى الجرعة الأولى وظهرت لديهم حساسية شديدة جرى إعفاؤهم من تلقي الثانية. ( المملكة)



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