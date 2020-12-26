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السبت، 26-12-2020 09:27 ص

تصريح هام بشأن المنح والقروض لطلبة الجامعات

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الوكيل الإخباري - وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة للطلبة المنتفعين من المعونة الوطنية ودعم الخبز.

وقالت الوزارة في منشور لها عبر موقع "فيسبوك"، إنه في حال كان الطالب مستفيداً من المعونة الوطنية أو من دعم الخبز ولم يتم منحه نقاطا على ذلك في طلب المنح والقروض الداخلية فيمكنه عند تقديم طلب الاعتراض الإلكتروني أن يختار بند المعونة أو دعم الخبز.

وأضافت الوزارة أنه وبعد اختيار بند المعونة أو دعم الخبز لا حاجة لأن يقوم الطالب بتحميل أي وثيقة نهائيا حيث ستقوم بإحضار كامل البيانات إلكترونيا من صندوق المعونة الوطنية.

 




 

 


 

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