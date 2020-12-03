تصريح هام حول صرف الأدوية خلال الحظر

الوكيل الإخباري - قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، اليوم الخميس، إن صرف الأدوية في الصيدليات في حظر أيام الجمع يقتصر على الحالات الطارئة فقط.

اضافة اعلان



وأضاف الكيلاني في تصريح صحفي، أن الصيدلي يقيّم حالة المريض، وإن كان محتاجا للدواء.



"الأدوية غير الطارئة تؤجل لبعد الحظر (...) عدد الحالات الطارئة ليس كبيرا" بحسب الكيلاني.



وأشار الكيلاني إلى أن المريض يمكنه طلب الدواء على موقع إلكتروني يتيح أسماء الصيدليات وأرقام هواتفهم، أو خلال رقم هاتف "ألو صيدلي" 0797882255، الذي يربط المريض مع الصيدلية.



وأوضح الكيلاني أنه يتم إغلاق الصيدليات يوم الحظر الشامل، إذا كان يوم واحد فقط مثل أيام الجمع، مشيرا إلى أن يوم الحظر (الجمعة) هو عطلة رسمية للصيدليات.



