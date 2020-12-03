الخميس 03-12-2020
الوكيل الاخباري

الارصاد : حالة ماطرة وعدم استقرار جوي بداية الاسبوع

حقيقة عدم فاعلية فحص كورونا وظهور النتائج الإيجابيّة الخاطئة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو اعتداء اربد الذي ضجت به مواقع التواصل

إيعاز من وزير الداخلية

الديوان الملكي السعودي ينعى الأميرة حصة

بإرادة ملكية .. الهواري رئيساً للمركز الوطني للأوبئة

الاقتصاد الرقمي للوكيل : تم إجراء تعديلات لوزارة الصحة بشأن كورونا

التربية : سنحصل على أسماء طلبة التكميلي المصابين بكورونا

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!

نيويورك تودع إيفانكا ترامب بطريقة غريبة... صور

الخميس، 03-12-2020 02:17 م

تصريح هام حول صرف الأدوية خلال الحظر

11-pharmacist-245853028-wavebreakmedia-shutterstock-1024x768
الصورة تعبيرية


الوكيل الإخباري - قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، اليوم الخميس، إن صرف الأدوية في الصيدليات في حظر أيام الجمع يقتصر على الحالات الطارئة فقط.

اضافة اعلان

وأضاف الكيلاني في تصريح صحفي، أن الصيدلي  يقيّم حالة المريض، وإن كان محتاجا للدواء.


"الأدوية غير الطارئة تؤجل لبعد الحظر (...) عدد الحالات الطارئة ليس كبيرا" بحسب الكيلاني.


وأشار الكيلاني إلى أن المريض يمكنه طلب الدواء على موقع إلكتروني يتيح أسماء الصيدليات وأرقام هواتفهم، أو خلال رقم هاتف "ألو صيدلي" 0797882255، الذي يربط المريض مع الصيدلية.


وأوضح الكيلاني أنه يتم إغلاق الصيدليات يوم الحظر الشامل، إذا كان يوم واحد فقط مثل أيام الجمع، مشيرا إلى أن يوم الحظر (الجمعة) هو عطلة رسمية للصيدليات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120202113445599857726

حقيقة عدم فاعلية فحص كورونا وظهور النتائج الإيجابيّة الخاطئة

1220202234356994662704

الأمن يكشف تفاصيل فيديو اعتداء اربد الذي ضجت به مواقع التواصل

122020213487272990762

إيعاز من وزير الداخلية

2fea178d-d74f-46df-87e4-1a233ccf4e1c

وزارة المياه تتسلم مشاغل وآليات من ألمانيا

ار

بإرادة ملكية .. الهواري رئيساً للمركز الوطني للأوبئة

اق

الاقتصاد الرقمي للوكيل : تم إجراء تعديلات لوزارة الصحة بشأن كورونا

أخبار متعلقة
1133bd28-821d-4785-8ed0-6187ae1405d1

الحاج توفيق ينفي فرض حظر شامل نهاية الشهر الحالي

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

تصريح صادم للجنة الأوبئة حول الحظر الشامل

c6b3bdde-57f2-4817-aad7-dc08eeaea478

انتهاء حظر التجول الشامل وبدء الحظر الجزئي

3202031202611616838209

إعلان هام صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

تحديد موعد إقامة صلاة الجمعة غدا

99

تصريح حكومي حول تمديد الحظر الشامل بعد الانتخابات