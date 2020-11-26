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الخميس، 26-11-2020 11:38 ص

تصريح هام حول عودة الطلبة للجامعات

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الوكيل الإخباري - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس إن الحديث عن عودة الطلبة إلى الجامعات الفصل الدراسي المقبل ما يزال مبكرا وانه يعتمد على تحسن الحالة الوبائية التي تشهدها المملكة خلال الثلاثة أسابيع المقبلة.

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وأشار إلى أن الوزارة ستقرر خلال الفترة، التي تسبق انتهاء الفصل الدراسي الأول ما إذا كان هناك عودة للطلبة أم لا، مؤكدا أن المملكة شهدت خلال الأسابيع الماضية استقرارا في أعداد الحالات وانخفاض بأعداد الإصابات.


جاء ذلك خلال زيارته لجامعة اليرموك،الخميس، وتفقده مركز التعليم الالكتروني في الجامعة ولقائه برئيس ونواب وعمداء الكليات في الجامعة.


وأكد أبو قديس أن الجامعة ستحدد خلال نهاية العام الحالي إمكانية عقد الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي وهذا يعتمد على توفر الاشتراطات الصحية داخل القاعة الصفية من ناحية التباعد الجسدي، إضافة إلى أن الأمر مرتبط بالحالة الوبائية لنهاية العام الحالي.


ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي من خلال موازنتها وموازنة صندوق البحث العلمي ستدعم الجامعات بشراء أجهزة كمبيوتر (تابات) وتوفير حزم انترنت مجانية لتزويد أعضاء هيئة التدريس والطلبة المحتاجين من اجل توفير البيئة المناسبة للتعلم الالكتروني.


 




 

 


 

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