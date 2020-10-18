تصريح هام من الأمانة حول دوام الموظفين

الوكيل الإخباري- قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الأحد، إن عدد المصابين من موظفي أمانة عمان الكبرى بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة ولغاية الآن بلغ 63 مصابا.

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وأشار الشواربة إلى أن العمل مستمر في أمانة عمان الكبرى بالحدود الدنيا من الموظفين، وان كافة أعمال الأمانة وخدماتها مستمرة في ظل هذه الظروف.



وأهاب الشواربة بالمواطنين عدم مراجعة دوائر ومناطق الأمانة إلا للضرورة، خاصة ان الأمانة وفرت جميع الخدمات الإلكترونية لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال إستخدام موقع الأمانة الالكتروني او تطبيق سند أو من خلال تطبيق الحكومة الإلكترونية.



