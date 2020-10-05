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الإثنين، 05-10-2020 08:04 ص

80 % من مرضى كورونا بدون اعراض

تصريح هام من الصحة حول انتشار كورونا في المملكة

مبنى وزارة الصحة- (أرشيفية)
وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، في وزارة الصحة، الدكتور بسام حجاوي أن الانتشار المجتمعي مع توفر المطعوم سيؤدي الى مناعة القطيع، منوّها، أن الأردن ما يزال في الموجة الثانية من كورونا.

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وزاد الحجاوي ، في تصريحات صحافية "لم نصل للذروة بعد بفيروس كورونا في الأردن"، لافتا ، أن 80 % من مرضى كورونا بدون اعراض.

 

وأضاف، أنه ومع زيادة الاصابات يكون هناك زيادة في الوفيات، مؤكدا على أن القطاع الصحي في الاردن قادر على استيعاب حتى 5000 اصابة يوميا.

 

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