تصريح هام من الصحة حول انتشار كورونا في المملكة

الوكيل الإخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، في وزارة الصحة، الدكتور بسام حجاوي أن الانتشار المجتمعي مع توفر المطعوم سيؤدي الى مناعة القطيع، منوّها، أن الأردن ما يزال في الموجة الثانية من كورونا.

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وزاد الحجاوي ، في تصريحات صحافية "لم نصل للذروة بعد بفيروس كورونا في الأردن"، لافتا ، أن 80 % من مرضى كورونا بدون اعراض.

وأضاف، أنه ومع زيادة الاصابات يكون هناك زيادة في الوفيات، مؤكدا على أن القطاع الصحي في الاردن قادر على استيعاب حتى 5000 اصابة يوميا.

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