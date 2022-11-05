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السبت، 05-11-2022 10:03 ص

تصنيف جديد لجواز السفر الأردني... 94 عالمياً و11 عربياً

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الوكيل الإخباري - كشف مؤشر Henley & Partners لجوازات السفر في العالم، في تقرير حديث، أن جواز السفر الأردني صُنف بالترتيب 94 عالمياً و 11 عربياً. اضافة اعلان


وأشار التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" إلى أن التصنيف جاء وفقاً لما يتمكن حاملي جواز السفر من دخول أكبر عدد ممكن من الدول حول العالم. 

وبحسب الترتيب تصدّر جواز السفر الإماراتي جوازات سفر الدول العربية، حيث يمكّن من يحمله على دخول 176 دولة، تلاها قطر بـ 99 دولة، ومن ثم الكويت بـ 96 دولة، والبحرين 86 دولة، وسلطنة عمان 81 دولة، والسعودية بـ 81 دولة. 

وجاء في آخر القائمة كل من جواز سفر فلسطين بامكانية دخول حاملة لـ 38 دولة، والصومال 35 دولة، واليمن 34 دولة، وسوريا 30 دولة، والعراق  29 دولة. 

 




 

 


 

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