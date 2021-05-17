تضارب في التصريحات الحكومية بشأن مصير اردنيين تسللوا للاراضي المحتلة

الوكيل الاخباري -

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تضاربت التصريحات الحكومية حول مصير مواطنين اردنيين تسللا الى الاراضي الفلسطينية المحتلة صباح يوم الاحد .وبالتفاصيل قالت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها مساء اليوم ان جهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مستمرة بخصوص المواطنين اللذين تم اعتقالهما يوم أمس و تتواصل جهود الإفراج عنهما.بدورها اكدت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها مساء اليوم ان الحكومة تسلمت مواطنين أردنيين اثنين تسللا إلى الاراضي المحتلة خلال الأيام الماضية ، مؤكدة الى ان التحقيقات لا زالت جارية للبحث عن متسللين آخرين.الى ذلك تمكن 3 أردنيين عصر اليوم الاثنين، من التسلل إلى داخل حدود فلسطين المحتلة، عبر السياج الحدودي ، بحسب ما أكده موقع “والا” العبري.وكان مواطنان أردنيان تمكنا من التسلل إلى داخل أراضي فلسطين المحتلة صباح الأحد، حيث تم اعتقالهما من قبل الاحتلال .