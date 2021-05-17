الإثنين 17-05-2021
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الإثنين، 17-05-2021 08:39 م

تضارب في التصريحات الحكومية بشأن مصير اردنيين تسللوا للاراضي المحتلة

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الوكيل الاخباري - تضاربت التصريحات الحكومية حول مصير مواطنين اردنيين تسللا الى الاراضي الفلسطينية المحتلة صباح يوم الاحد .
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 وبالتفاصيل قالت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها مساء اليوم ان جهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مستمرة بخصوص المواطنين اللذين تم اعتقالهما يوم أمس و تتواصل جهود الإفراج عنهما.  

 بدورها اكدت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها مساء اليوم  ان الحكومة تسلمت مواطنين أردنيين اثنين تسللا إلى الاراضي المحتلة خلال الأيام الماضية ، مؤكدة الى ان التحقيقات لا زالت جارية للبحث عن متسللين آخرين.

الى ذلك تمكن 3 أردنيين عصر اليوم الاثنين، من التسلل إلى داخل حدود فلسطين المحتلة، عبر السياج الحدودي ، بحسب ما أكده موقع “والا” العبري.

وكان مواطنان أردنيان تمكنا من التسلل إلى داخل أراضي فلسطين المحتلة صباح الأحد، حيث تم اعتقالهما من قبل الاحتلال .

 




 

 


 

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