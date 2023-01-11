تضاعف مبيعات الكاز بعد تجميد الضريبة عليها

الوكيل الاخباري - ارتفعت مبيعات مادة الكاز بنسبة 94% في اليوم التالي لإعلان التوجيه الملكي بتجميد الضريبة على الكاز، وفق الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق، الأربعاء.



وقالت القاق، عبر قناة المملكة إن "مبيعات مادة الكاز قبل ذلك كان قرابة 640 ألف لتر في اليوم وبالتالي كان هناك ارتفاع في عملية البيع والطلب على الكاز ووصل تقريبا 1.246 مليون لتر مبيعات، واليوم الذي يليه قرابة 2.9 مليون لتر".



ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني، في 02 كانون الثاني/يناير 2023، خلال لقائه عددا من وجهاء وأهالي محافظة العقبة وممثلين عن قطاعات مختلفة فيها، الحكومة إلى تجميد الضريبة على الكاز خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود.

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