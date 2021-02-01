تطبيق أمني للتواصل مع المواطنين عبر الهواتف الذكية

الوكيل الإخباري - أطلق مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم الاثنين تطبيق 911 عبر الهواتف الذكية الذي أعدته مديرية العمليات والسيطرة بالتزامن مع احتفالات المملكة بمئويتها وعيد ميلاد جلالة القائد الاعلى.

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ويأتي إطلاق التطبيق، وفق تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، بهدف زيادة قنوات التواصل مع المواطنين والتسهيل عليهم وإشراكهم في العملية الأمنية، واطلاعهم على ابرز الأخبار والمستجدات الأمنية والنصائح التوعوية ونشرات حالة الطرق وحالة الطقس وأهم ارقام الطوارئ.



ويوفر التطبيق خدمات تقديم الشكاوى والبلاغات التي سيجري التعامل معها بشكل سري بالإضافة إلى خدمات أخرى، وتوسيعها لتشمل مختلف الخدمات الشرطية.



والتطبيق متوفر باللغتين العربية والانجليزية من خلال app store أو google store على الروابط: https://apps.apple.com/jo/app/amen-911/id1550571679 .



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.menaitech.ammn

ودعت المديرية الجميع إلى تثبيت التطبيق على هواتفهم الذكية للاستفادة مما يقدمه ويوفره من خدمات شاملة.

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