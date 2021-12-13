الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

نقابة الفنانين لـ " الوكيل": ربيع شهاب بخير

أمطار رعدية مساء غدا الثلاثاء

الفايز: تكتم على أسماء المتنفذين في شركات الطاقة

حوار أمني سعودي ايراني في عمّان

مياهنا: توقف الضخ 12 ساعة عن هذه المناطق - أسماء

الخصاونة: الحكومة لا تتستر على أي فاسد

الهواري: كورونا سبب تأخير افتتاح مستشفى الطفيلة

تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة الشهر القادم - تفاصيل الشرائح وقراءة العداد

العودات: الملك بشرنا بأن الأيام المقبلة ستحمل الخير للجميع

العمر التشغيلي وتغول الشركات.. سائقوا التطبيقات الذكية يعتصمون أمام "النقل البري" - صور

الإثنين، 13-12-2021 10:25 ص

تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة الشهر القادم - تفاصيل الشرائح وقراءة العداد

1020211010319456331308


الوكيل الإخباري - تبدأ الحكومة بتطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة اعتباراً من بداية الشهر القادم، والتي تحتوي على 3 شرائح بدل من 7.اضافة اعلان


وقالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق إن التعرفة سوف تطبق تجريبياً خلال أول 3 شهور من عام 2022، وبعد ذلك سيتم تقييم الآلية واتخاذ قرار حيالها.

وبينت القاق لـ" الوكيل الإخباري " أنه ستكون هناك ثلاث شرائح ، حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة كما يلي: من (1- 300) كيلو واط ساعة (50 فلسا لكل كيلو واط ساعة)، ومن (301- 600) كيلو واط ساعة (100 فلس لكل كيلو واط ساعة)، وأكثر من (600 كيلو واط ساعة (200 فلس لكل كيلو واط ساعة).
وعن الفئات التي تستفيد من التعرفة، نوهت إلى أنها تشمل العائلات الأردنية لاشتراك واحد فقط، فيما ستضع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أسساً لمراعاة منح اشتراك آخر للحالات الاستثنائية.
وأشارت الى أن قراءات العدادات سوف تتم بذات الطريقة المتبعة ودون أي اختلاف، منوهة إلى أن شريحة الإحتساب لكل مستهلك تختلف حسب كمية الصرف.
وأكدت القاق على أنه سيستفيد من التعرفة المدعومة، حاملو جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة، وسوف يستفيد من هذه التعرفة اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي، موضحة أن قيمة الفاتورة لن ترتفع على كل من يستهلك 600 كيلو واط للساعة أو أقل (أي قيمة فواتيرهم 50 دينارا فما دون) بل ستنخفض انخفاضاً طفيفاً، مع استمرار تقديم الدعم على الفاتورة الآلية المعمول بها حالياً.
وبالنسبة للتعرفة غير المدعومة، أوضحت القاق أنه سيكون هناك شريحتين فقط حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة كما يلي: من (1 إلى 1000) كيلو واط ساعة: (120) فلس/ كيلو واط ساعة، وأكثر من (1000) كيلو واط ساعة: (150) فلس/ كيلو واط ساعة.
وعن بند فرق أسعار الوقود، أكدت القاق ان احتساب فرق أسعار الوقود يتم من خلال لجنة التسعير كل نهاية شهر، ولا يوجد أي تأثير على قيمة الفرق مع التعرفة الكهربائية الجديدة.
وكان مواطنون عبروا عن تخوفهم من تكرار أزمة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء التي حدثت العام الماضي.
ويستقبل الأردنيون عامهم الجديد على وقع موازنة صعبة ومعدل دين عام مرتفع ونسب نمو متواضعة بسبب الانتكاسات الاقتصادية التي عمقها استمرار جائحة كورونا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4aad7499-be24-4cfa-9879-82238627f90a

حوار أمني سعودي ايراني في عمّان

11202125125919222741800

مياهنا: توقف الضخ 12 ساعة عن هذه المناطق - أسماء

720216114115398933740

الخصاونة: الحكومة لا تتستر على أي فاسد

مستشفى-الطفيلة-الحكومي-الجديد-2020120

الهواري: كورونا سبب تأخير افتتاح مستشفى الطفيلة

image (11)

العمر التشغيلي وتغول الشركات.. سائقوا التطبيقات الذكية يعتصمون أمام "النقل البري" - صور

233722_3_1514993878

الصناعة والتجارة: المخابز ملزمة بتوفير الخبز العربي الكبير

أخبار متعلقة
262468331_261396046022108_6786817760339841838_n

الحكومة تنشر تفاصيل أمر الدفاع 35 للتعامل مع الحالة الوبائية - صور

520213115433564735550

توجه للإعلان عن تثبيت أسعار المحروقات الشهر القادم

612df09fe1503

المالية: ارتفاع الإيرادات بنحو 864.7 مليون دينار حتى نهاية آب الفائت

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

194758

الحكومة تعتزم اقتراض 7 مليار و569 مليون دينار في موازنة العام المقبل

1545299659910

الحكومة تجني 26 مليون دينار من رسم التلفزيون المدرج على فاتورة الكهرباء