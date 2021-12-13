تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة العام القادم - تفاصيل الشرائح وقراءة العداد

الوكيل الإخباري - تبدأ الحكومة بتطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة خلال الثلث الأول من العام القادم ، والتي تحتوي على 3 شرائح بدل من 7.





وقالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لـ" الوكيل الإخباري " أنه ستكون هناك ثلاث شرائح ، حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة كما يلي: من (1- 300) كيلو واط ساعة (50 فلسا لكل كيلو واط ساعة)، ومن (301- 600) كيلو واط ساعة (100 فلس لكل كيلو واط ساعة)، وأكثر من (600 كيلو واط ساعة (200 فلس لكل كيلو واط ساعة).

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وعن الفئات التي تستفيد من التعرفة، نوهت إلى أنها تشمل العائلات الأردنية لاشتراك واحد فقط، فيما ستضع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أسساً لمراعاة منح اشتراك آخر للحالات الاستثنائية.



وأشارت الى أن قراءات العدادات سوف تتم بذات الطريقة المتبعة ودون أي اختلاف، منوهة إلى أن شريحة الإحتساب لكل مستهلك تختلف حسب كمية الصرف.



وأكدت الهيئة على أنه سيستفيد من التعرفة المدعومة، حاملو جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة، وسوف يستفيد من هذه التعرفة اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي، موضحة أن قيمة الفاتورة لن ترتفع على كل من يستهلك 600 كيلو واط للساعة أو أقل (أي قيمة فواتيرهم 50 دينارا فما دون) بل ستنخفض انخفاضاً طفيفاً، مع استمرار تقديم الدعم على الفاتورة الآلية المعمول بها حالياً.



وبالنسبة للتعرفة غير المدعومة، أوضحت الهيئة أنه سيكون هناك شريحتين فقط حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة كما يلي: من (1 إلى 1000) كيلو واط ساعة: (120) فلس/ كيلو واط ساعة، وأكثر من (1000) كيلو واط ساعة: (150) فلس/ كيلو واط ساعة.



وعن بند فرق أسعار الوقود، أكدت ان احتساب فرق أسعار الوقود يتم من خلال لجنة التسعير كل نهاية شهر، ولا يوجد أي تأثير على قيمة الفرق مع التعرفة الكهربائية الجديدة.



وكان مواطنون عبروا عن تخوفهم من تكرار أزمة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء التي حدثت العام الماضي.



ويستقبل الأردنيون عامهم الجديد على وقع موازنة صعبة ومعدل دين عام مرتفع ونسب نمو متواضعة بسبب الانتكاسات الاقتصادية التي عمقها استمرار جائحة كورونا.