تطبيق الكتروني لتمكين ذوي الإعاقة من ممارسة الانشطة الرياضية

الوكيل الاخباري -

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نشر الاتحاد الدولي للنشاط البدني المعدل الابتكار العالمي الجديد على صفحته الرئيسة عن الإنجاز الذي نفذه استاذ الصحة والأداء البشري في الجامعة الهاشمية الدكتور عمر هنداوي وهو تطبيق الكتروني حول " التمكين والتأهيل الرياضي للشباب من ذوي الإعاقة.".وبين الدكتور هنداوي أن هذا التطبيق الالكتروني (التمكين والتأهيل الرياضي للشباب من ذوي الإعاقة) يجري الاعلان عنه لأول مرة ، حيث يتناول الأسس العلمية والتدريبية للبرامج الحركية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تستدعي التغيير في نوع ومواصفات البرامج الحركية الرياضية التي يمارسها الأشخاص غير ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع المشكلة أو المشاكل الصحية أو التشريحية – الفسيولوجية التي تعاني منها هذه الشرائح الخاصة من المجتمع .وأوضح أن تلك الفئة لديها عجز أو نقص في الكفاءة الوظيفية الطبيعية للجهاز الحركي وأجزائه، كما هو الحال مع فاقدي السمع والبصر والمصابين بنقص في أحد الأطراف وكذلك من لديهم خلل في تحكم الجهاز العصبي بالإشارات العصبية التي تنظم وتتحكم بوظيفة العضلات أو الأشخاص من ذوي الاعاقة الذهنية أو الاضطرابات السلوكية أو الصعوبات التعليمية. وأشار هنداوي إلى أن التطبيق يعمل من خلال حصص تدريبية ممنتجة ومصممة على شكل أفلام تعليمية تدريبية تطبيقية مع شرح مفصل لكل حصة ولكل تمرين والهدف وطريقة الأداء، حيث أن مدة كل حصة 20 دقيقة تقريباً ، وبواقع 20 حصة يجري تحميلها على شكل تطبيقات على جهاز المحمول أو الحاسوب أو الايباد أو تابليت، وبـ 6 لغات عالمية، هي الصينية والروسية والعربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية.وبين أن التطبيق يحقق مبدأ العدالة والمشاركة للجميع من خلال الأنشطة البدنية والرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويشجع أفراد المجتمع المحلي والعربي والعالم للاطلاع على فئات الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل التعامل معهم في المجال الرياضي. وأوضح الدكتور الهنداوي أن التطبيق يتميز بشموليته لفئات الإعاقة وتصنيفاتها والأنشطة البدنية والرياضية التي تناسب كل فئة، والأول من نوعه في المحتوى العلمي والعملي على مستوى الوطن العربي والعالم من خلال التطبيق الالكتروني، وجودة المحتوى وجودة التصميم لتبسيط إيصال المعلومات للفئة المستهدفة بمختلف مستوياتهم أو أغراض استخدام التطبيق.