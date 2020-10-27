تطبيق امان ينشر فيديو توضيحي ويؤكد ضرورة تفعيل إذن التخزين - فيديو

الوكيل الاخباري - وجه القائمون على تطبيق امان رسالة الى المواطنين حول تفعيل خيار التخزين في التطبيق وجاء في تغريدة لهم عبر تويتر " أعزاؤنا مستخدمي تطبيق أمان يرجى تفعيل إذن التخزين عند مشاركة البيانات مع مركز الإتصال الوطني عند التشخيص بالإصابة لا قدر الله كما يرجى الالتزام بأساليب الوقاية (ارتداء الكمامة وغسل وتعقيم اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي) لسلامتكم وسلامة الجميع " .

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يرجى الالتزام بأساليب الوقاية (ارتداء الكمامة وغسل وتعقيم اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي) لسلامتكم وسلامة الجميع pic.twitter.com/0tWNY21LIK أعزاؤنا مستخدمين تطبيق أمان يرجى تفعيل إذن التخزين عند مشاركة البيانات مع مركز الإتصال الوطني عند التشخيص بالإصابة لا قدر اللهيرجى الالتزام بأساليب الوقاية (ارتداء الكمامة وغسل وتعقيم اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي) لسلامتكم وسلامة الجميع #نجاحنا_بالتزامنا_جميعاً October 26, 2020



