الثلاثاء 27-10-2020
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الثلاثاء، 27-10-2020 05:18 ص

تطبيق امان ينشر فيديو توضيحي ويؤكد ضرورة تفعيل إذن التخزين - فيديو

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الوكيل الاخباري - وجه القائمون على تطبيق امان رسالة الى المواطنين حول تفعيل خيار التخزين في التطبيق وجاء في تغريدة لهم عبر تويتر " أعزاؤنا مستخدمي تطبيق أمان يرجى تفعيل إذن التخزين عند مشاركة البيانات مع مركز الإتصال الوطني عند التشخيص بالإصابة لا قدر الله كما يرجى الالتزام بأساليب الوقاية (ارتداء الكمامة وغسل وتعقيم اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي) لسلامتكم وسلامة الجميع " . 

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