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الخميس، 04-07-2024 04:23 م

تطبيق تعليمات الدعاية الانتخابية في عجلون

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الوكيل الإخباري - باشرت لجنة الانتخاب في محافظة عجلون بتطبيق تعليمات الدعاية الانتخابية من خلال فرق الرصد المنتشرة في جميع مناطق المحافظة، استعدادًا لانتخابات مجلس النواب في 10 أيلول المقبل.

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وأكد رئيس اللجنة هاشم أبو أحمده لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أهمية تنفيذ أحكام التعليمات الناظمة للانتخابات خاصة المتعلقة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، مبينا أنه لا يحق لأي شخص ممارسة الدعاية الانتخابية إلا بعد قبول طلب ترشحه، وأن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات رادعة وفقا لأحكام القانون، حيث جرى تحويل أشخاص للمدعي العام وصدر بحق احدهم قرار حكم بالسجن لمدة 6 شهور.


وأوضح أن لجنة الانتخاب في عجلون تُولي اهتمامًا خاصًا بمنع تدخل موظفي القطاع العام والمؤسسات الرسمية في الدعاية الانتخابية، أو استغلال مناصبهم لصالح أي مرشح تنفيذا لبلاغ دولة رئيس الوزراء بخصوص ذلك.


وقال، إنه ومن خلال الفرق المختصة في المحافظة تم إجراء مسح ميداني شامل لجميع مراكز الاقتراع والفرز حسب جداول الناخبين الأولية للوقوف على جاهزيتها وبما يخدم العملية الانتخابية، لافتا إلى استحداث 9 مراكز جديدة.


وأشار أبو أحمده إلى أنه جرى تجهيز غرف الفرز والاقتراع بأحدث التقنيات بما في ذلك الرابط الإلكتروني لضمان سير العميلة الانتخابية بأعلى معايير النزاهة والشفافية والدقة، داعيا المرشحين والناخبين إلى التعاون مع لجنة الانتخاب واحترام القوانين والتعليمات الناظمة لها.


وأكد أهمية دور وسائل الإعلام في نشر الوعي الانتخابي وتحفيز الناخبين على المشاركة في الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل.

 




 

 


 

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