تطبيق سند الحكومي يتجاوز 2.7 مليون تحميل

الوكيل الاخباري - تجاوز عدد مرات تحميل تطبيق "سند" الحكومي حتى نهاية شهر أيار الماضي 2.735 مليون تحميل.



وبينت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الأربعاء، أن عدد مرات تحميل التطبيق عبر المتجر الإلكتروني لأجهزة الأندرويد بلغ 1.669507 مليون تحميل، و475.8 ألف عبر المتجر الإلكتروني لنظام تشغيل "أي.او.اس"، و 590 ألف تحميل على أجهزة الهواوي، ليصل بذلك إجمالي عدد مرات تحميل التطبيق 2.735307 مليون مرة.



وكانت الوزارة أطلقت مؤخرا التحديث الجديد لتطبيق سند، فأضافت إليه بعض الخدمات والميزات الجديدة، منها توقيع الوثائق رقمياً، وخدمة الاستعلام عن التنفيذ القضائي، والمخالفات، والترتيب التنافسي في ديوان الخدمة المدنية، فضلا عن إضافة عدد من المستندات الرقمية الجديدة، تشمل دفتر العائلة وبطاقة التأمين الصحي المدني، والبطاقة الشخصية وشهادة الميلاد ورخصة القيادة ورخصة المركبة والشهادة الجامعية.

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