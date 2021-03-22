تطعيم الكوادر الطبية غدا

الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، اليوم الإثنين اعتماد يوم الثلاثاء الموافق 23 آذار 2021 ، يوماً مفتوحاً لتطعيم الكوادر الطبية سواء القطاع العام او القطاع الخاص في المراكز التي سيتم الإعلان عنها في جميع محافظات المملكة، شريطة إحضار بطاقة النقابة وباجة العمل.

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ويأتي ذلك ، استمراراً للخطط الموضوعة لتطعيم أكبر عدد ممكن من الكوادر الطبية.

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