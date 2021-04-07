تطعيم مسجلي منصة تلقي اللقاح خلال أسبوع

الوكيل الإخباري - كشف رئيس قسم التطعيم في وزارة الصحة الدكتور كامل أبو سل عن تطعيم كافة المسجلين على منصة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأردن خلال أسبوع.



وأكد أبو سل ، خلال تصريحات صحافية، أنّه تم إرسال 35 الف رسالة اليوم الأربعاء للأشخاص المسجّلين على المنصة لأخذ المطعوم.

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ولفت أنّه تم البدء بتطعيم من أعمارهم 40 عاماً خلال الأسبوع الحالي.

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