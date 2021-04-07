الأربعاء 07-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الملك يوجه رسالة للاردنيين

الصحة : صيف آمن من خلال الحصول على أكبر عدد من المطاعيم

الأمانة تغلق 11 منشأة لمخالفتها أوامر الدفاع

18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

البلبيسي : المنحنى الوبائي بدأ بالانخفاض

نقيب الفنانين لـ الوكيل : 15 فنانا أردنيا مصابون بكورونا

لجنة التربية النيابية تؤكد أهمية التعليم المدمج

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع 29

شكوى من انقطاع المياه عن جبل الجوفة بعمان

تطعيم مسجلي منصة تلقي اللقاح خلال أسبوع

عاجل

الملك يوجه رسالة للاردنيين

الأربعاء، 07-04-2021 12:50 م

بحسب مسؤول في وزارة الصحة

تطعيم مسجلي منصة تلقي اللقاح خلال أسبوع

ف
توضيحية


الوكيل الإخباري - كشف رئيس قسم التطعيم في وزارة الصحة الدكتور كامل أبو سل عن تطعيم كافة المسجلين على منصة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأردن خلال أسبوع.

وأكد  أبو سل ، خلال تصريحات صحافية، أنّه تم إرسال 35 الف رسالة اليوم الأربعاء للأشخاص المسجّلين على المنصة لأخذ المطعوم.

اضافة اعلان

ولفت أنّه تم البدء بتطعيم من أعمارهم 40 عاماً خلال الأسبوع الحالي.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420214171853527031857

الملك يوجه رسالة للاردنيين

غازي

الصحة : صيف آمن من خلال الحصول على أكبر عدد من المطاعيم

امانة-عمان-الكبرى

الأمانة تغلق 11 منشأة لمخالفتها أوامر الدفاع

وزارة الصحة3

البلبيسي : المنحنى الوبائي بدأ بالانخفاض

الرئيس

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع 29

العقبة-2

الدفاع المدني يتعامل مع حريق وسط مدينة العقبة - صور

أخبار متعلقة
مطعوم كورونا

الصحة : لقاحات كورونا آمنة على مرضى الربو

e

الصحة: شهادة التطعيم ضد كورونا لا تحتاج لتواقيع

ممم

أكثر من 27 ألف شخص سيتلقون لقاح كورونا اليوم

جرعة

يوم مفتوح لتلقي الكوادر الطبية لقاح كورونا

3202121978899247745

تلقي أكثر من 209 آلاف شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الأردن

الغذاء والدواء

الغذاء والدواء تُعلن موقفها العلمي من أسترازينيكا - وثيقة