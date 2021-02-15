الإثنين 15-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

السعودية تتيح تقديم موعد الجرعة الثانية للقاح

المغرب.. تسجيل 339 إصابة و17 وفاة جديدة بكورونا

تطعيم 2046 مواطنا بلقاح كورونا في مادبا

بريطانيا: انخفاض إصابات ووفيات كورونا

وزير الإدارة المحلية يجتمع مع رؤساء الغرف التجارية

الوكيل الاخباري يحذر من صفحات مُزيّفة لترويج الأخبار الكاذبة

الأرجنتين.. وفاة الرئيس الأسبق كارلوس منعم

الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة

وزارة التربية تعلق على منشور عودة المدارس الى التعليم عن بعد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين

الإثنين، 15-02-2021 12:14 ص

تطعيم 2046 مواطنا بلقاح كورونا في مادبا

220211415204703785431


الوكيل الاخباري - قال مساعد مدير شؤون الرعاية الصحية في محافظة مادبا الدكتور مصطفي الأطرش، إن عدد المواطنين الذين تلقوا مطعوم فيروس كورونا في المرحلتين الأولى والثانية بلغ 2046 مواطنا ومواطنة منذ اليوم الأول لبدء التطعيم.
اضافة اعلان

وأضاف الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، أن نسبة الإقبال على المطعوم في محافظة مادبا تجاوزت 60 بالمئة من المسجلين عبر المنصة، مشيرا الى أنه لم تسجل حتى الآن أي مضاعفات للمطعوم.

ودعا الفئات المستهدفة إلى أخذ اللقاح وعدم الالتفات للشائعات والتوجه لأخذه في مديرية صحة مادبا. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

وزير الإدارة المحلية يجتمع مع رؤساء الغرف التجارية

f412cd58aeb9f1a500ad2d152d64f9b4

الوكيل الاخباري يحذر من صفحات مُزيّفة لترويج الأخبار الكاذبة

1202111224234384088179

الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة

2202110185656642632906

وزارة التربية تعلق على منشور عودة المدارس الى التعليم عن بعد

ffff

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ القصوى للتعامل مع الظروف الجوية

22021320625296078512

قرارات لمجلس الوزراء

أخبار متعلقة
غازي

شركس : ارتفاع إصابات كورونا لا يزال طفيفا

620192410423147392374

الأرصاد الجوية تحذر تحت طائلة المساءلة القانونية

98d3c078de2c07c93ac272232236f85e

استمرار تقديم خدمات الصحة المدرسية مع عودة المدارس

لقا

استحداث مركزين للتطعيم ضد كورونا في عمان

Classic-hokkah-ar09062020-1024x640

تباين في الآراء حيال عدم اتخاذ قرار نهائي حول صالات الافراح وتقديم الارجيلة

زظ

تصريحات عبيدات حول الحظر الشامل تنتشر كالنار في الهشيم