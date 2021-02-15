تطعيم 2046 مواطنا بلقاح كورونا في مادبا

الوكيل الاخباري -

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قال مساعد مدير شؤون الرعاية الصحية في محافظة مادبا الدكتور مصطفي الأطرش، إن عدد المواطنين الذين تلقوا مطعوم فيروس كورونا في المرحلتين الأولى والثانية بلغ 2046 مواطنا ومواطنة منذ اليوم الأول لبدء التطعيم.وأضاف الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، أن نسبة الإقبال على المطعوم في محافظة مادبا تجاوزت 60 بالمئة من المسجلين عبر المنصة، مشيرا الى أنه لم تسجل حتى الآن أي مضاعفات للمطعوم.ودعا الفئات المستهدفة إلى أخذ اللقاح وعدم الالتفات للشائعات والتوجه لأخذه في مديرية صحة مادبا.