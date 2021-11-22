تطعيم 260 طالبا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما الإثنين

الوكيل الإخباري - كشف أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، أنه سيتم خلال اليوم الإثنين، تطعيم نحو 260 طالبا تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما، ضد كورونا.

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وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم عملت بالتعاون مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، على إرسال رسائل لأولياء الأمور للحصول على موافقتهم (اختياريَّاً) لتطعيم الفئة العمريَّة ما بين 12 – 17 عاماً.



وقال البلبيسي إن هذه الرسائل أرسلت بشكل تجريبي لبعض مدارس المملكة، وإن نحو 30% من إجابات الأهالي على هذه الرسائل كانت إيجابية ويشجعون تطعيم أبنائهم.



وتأمل زيادة النسبة عن 30%، مستدركا حديثه بأنه لو بقيت النسبة عند هذا الحد، فسيتم تطعيم 600 – 800 ألف طالب خلال الفترة المقبلة، من أصل 2 مليون طالب في المدارس.

