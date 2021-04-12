تطعيم 400 مواطن في مركز مدينة الحسن الصناعية

الوكيل الإخباري- باشر مركز التطعيم في مدينة الحسن الصناعية، اليوم الاثنين، بإعطاء العاملين في المدينة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وثمن رئيس غرفة الصناعة هاني أبو حسان، دور مختلف الجهات المعنية، ولاسيما وزارات الصناعة والتجارة والصحة ومركز إدارة الأزمات والحاكمية الإدارية في اربد على الاستجابة لحاجة القطاع الصناعي لمركز لقاح في مدينة الحسن الصناعية.



وقال إن إجراءات أخذ المطعوم في المركز ميسرة لجميع العاملين، داعياً القطاع الصناعي للتعاون التام في تسجيل العاملين به على منصة اللقاح ما يسرع في تجاوز جائحة كورونا ويحافظ على ديمومة الانتاج الصناعي داخل المصانع.



وقال مدير مدينة الحسن الصناعية هاني الذيابات، بدوره، أنه جرى تطعيم قرابة 400 شخص حتى اليوم، مشيرا إلى تعاون مختلف إدارات المصانع لضمان تطعيم العاملين لديها.



واضاف أن افتتاح المركز وانطلاقته من مدينة الحسن الصناعية التي تضم قرابة 23 ألف عمل، يأتي للتخفيف على المراكز المعتمدة في عدة مناطق من المملكة بالتنسيق بين إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية ومدينة الحسن الصناعية وغرفة صناعة اربد مع مختلف الجهات الأمنية والرسمية والخاصة.