الإثنين 12-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

رئيس الوزراء بشر الخصاونة يصدر البلاغ رقم 30

ازدحامات مرورية خانقة في عمّان

وزير التربية : أسلوب مختلف لشكل الدوام المدرسي العام المقبل

تطعيم 400 مواطن في مركز مدينة الحسن الصناعية

توزيع مساعدات مالية وعينية على أسر اردنية في رمضان

توجيهات من وزير الاوقاف لسداد ديون 80 غارمة

توجيهات وخطة رقابية بشأن شهر رمضان المبارك

العمل : اتفاقيات مع القطاع الخاص لتشغيل الأردنيين

بيان صادر عن مجلس النواب حول لقاء رئيس الوزراء اليوم

تحرير 40 مخالفة لمنشآت و142 لأفراد خلال أسبوع

الإثنين، 12-04-2021 04:18 م

تطعيم 400 مواطن في مركز مدينة الحسن الصناعية

imgid503465


الوكيل الإخباري- باشر مركز التطعيم في مدينة الحسن الصناعية، اليوم الاثنين، بإعطاء العاملين في المدينة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

اضافة اعلان

وثمن رئيس غرفة الصناعة هاني أبو حسان، دور مختلف الجهات المعنية، ولاسيما وزارات الصناعة والتجارة والصحة ومركز إدارة الأزمات والحاكمية الإدارية في اربد على الاستجابة لحاجة القطاع الصناعي لمركز لقاح في مدينة الحسن الصناعية.


وقال إن إجراءات أخذ المطعوم في المركز ميسرة لجميع العاملين، داعياً القطاع الصناعي للتعاون التام في تسجيل العاملين به على منصة اللقاح ما يسرع في تجاوز جائحة كورونا ويحافظ على ديمومة الانتاج الصناعي داخل المصانع.


وقال مدير مدينة الحسن الصناعية هاني الذيابات، بدوره، أنه جرى تطعيم قرابة 400 شخص حتى اليوم، مشيرا إلى تعاون مختلف إدارات المصانع لضمان تطعيم العاملين لديها.


واضاف أن افتتاح المركز وانطلاقته من مدينة الحسن الصناعية التي تضم قرابة 23 ألف عمل، يأتي للتخفيف على المراكز المعتمدة في عدة مناطق من المملكة بالتنسيق بين إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية ومدينة الحسن الصناعية وغرفة صناعة اربد مع مختلف الجهات الأمنية والرسمية والخاصة.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
eeee

ازدحامات مرورية خانقة في عمّان

420216122756175852121

وزير التربية : أسلوب مختلف لشكل الدوام المدرسي العام المقبل

12202022212042595442575

توزيع مساعدات مالية وعينية على أسر اردنية في رمضان

4202110181138925504607

توجيهات من وزير الاوقاف لسداد ديون 80 غارمة

4202111194026725013879

توجيهات وخطة رقابية بشأن شهر رمضان المبارك

ظز

العمل : اتفاقيات مع القطاع الخاص لتشغيل الأردنيين

أخبار متعلقة
1120207142824577159699

إربد: 800 شخص من الكوادر الصحية تلقت لقاح كورونا

مستشفى الوكيل

دودين : الصحة ستقوم بتطعيم الكوادر الطبية في أماكن عملهم

1202128115557591342009

بلدية إربد تفتتح المبنى الجديد لمنطقة حور

320212212951600284748

8332 من الكوادر الطبية تلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كورونا

320212120954489577766

“الأشغال” تعلق الدوام في مديرية إربد غدا

3202115165610501529040

مركز تطعيم العلوم التطبيقية يباشر استقبال المواطنين