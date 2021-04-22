تطمينات حكومية حول القرارات القادمة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - تطمينات حكومية للأردنيين ، على ضوء ما صرّح به وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ، ووزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين ، بشأن قرارات قادمة سيتم إصدارها خلال الأيام القادمة ، شأنها التخفيف على المواطنين .

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وزير الصحة الهواري ، وصف الإجراءات القادمة والتي سيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم بـ"الإيجابية " ، مبشّرا الأردنيين بإجراءات تخفيفية ، بعد دراسة المنحنى الوبائي الراهن .

كما طمأنّ دودين ، المواطنين ، عندما تحدّث عن دراسة إمكانية صلاة العشاء والتراويح في المساجد ما اعتبره الأردنيون "خبرا سارا" ، مطالبين، أن يتم اتخاذ القرار المناسب بأسرع وقت ممكن ، من أجل العبادة في المساجد ، خاصّة في شهر رمضان المبارك.