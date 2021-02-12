تطورات إعادة السماح باستخدام الأراجيل بمقاهي الاردن

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس المركز الوطني لمكافة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور فراس الهواري إن المطاعيم ستصبح أكثر وفرة في الفترة القادمة.وأكد في حديث لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني، على أهمية استخدام البيانات لمعرفة مسارات المنحنى الوبائي، وكيفية التعامل مع الخطة الموضوعة لفتح القطاعات والذي سيحكمه الوضع الوبائي.وحول إعادة السماح باستخدام الأراجيل في المقاهي، أوضح الهواري بأن علّة الأراجيل ليس في ذاتها فقط، بل بطبيعة النشاط ككل، وتواجد أعداد كبيرة ولفترات طويلة.وأشار الهواري إلى أن المطاعم تقسّم في درجة خطورتها، حسب كيفية استخدام الأراجيل أقلها خطورة تلك التي تقدم خدماتها عبر السيارات، ثم تليها تلك التي لا تحتوي على أراجيل، ثم تلك التي تقدم الأراجيل، وأخطرها المقاهي ذات التجمعات الكبيرة.