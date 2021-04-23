تطورات الجراد الصحراوي في المملكة

الوكيل الاخباري - محافظة معان: شاركت ٣ فرق استكشافية يوم امس برصد مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي في معان ومنطقة الجفر وقد تمت المكافحة من خلال ٥ فرق مكافحة وتم الانتهاء فجر اليوم وسيتم استكمال عمل الفرق الاستكشافية اليوم.

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ويتم استقبال المكالمات من محافظة معان على الرقم ٠٧٩٦٢٥٧٠٨٠



- الشوبك: قامت ٤ فرق استكشافية بعمليات الرصد وتم تحديد مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي حيث جرت عمليات المكافحة من قبل ٤ فرق في مناطق الحديرة والتي شاركت فيها فرقة اسناد من محافظة الطفيلة ومنطقة المزارع وقد تم الانتهاء منها فجر اليوم الجمعة وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف اليوم ويتم استقبال الاتصالات للواء الشوبك على 0776100439



- محافظة الكرك: شاركت ٧ فرق استكشافية برصد جيوب صغيرة في المريغة وشرق القطرانة وتمت المكافحة وسيتم استكمال عمل فرق الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات لمحافظة الكرك على ٠٧٩٩٠٦٢٩٢٤



- محافظة الزرقاء: شاركت ١٤ فرقة في عمليات الاستكشاف اضافة الى استقبال المعلومات والمشاهدات وتم رصد مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي في منطقة الازرق (المزارع) وقد شاركت ١٨ فرقة في عمليات المكافحة حتى فجر الجمعة واسناد من محافظة العاصمة ومحافظة المفرق وتمت المكافحة وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات لمحافظة الزرقاء ٠٧٩٩٩٠٧٥٨٢



- محافظة العقبة: شاركت ٣ فرق في عمليات الاستكشاف ولم ترصد اي مجموعات جديدة من الجراد الصحراوي وقد تم استكمال عمليات المكافحة لبقايا مجموعات سابقة في سيل فنان شارك فيها فرقتين وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة العقبة على ٠٧٧٧٧٧٩٦٢٣