تطورات الجراد الصحراوي في المملكة

الوكيل الاخباري - محافظة معان: شاركت ٣ فرق استكشافية يوم امس برصد مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي في معان ومنطقة الجفر وقد تمت المكافحة من خلال ٥ فرق مكافحة وتم الانتهاء فجر اليوم وسيتم استكمال عمل الفرق الاستكشافية اليوم.
ويتم استقبال المكالمات من محافظة معان على الرقم ٠٧٩٦٢٥٧٠٨٠
- الشوبك: قامت ٤ فرق استكشافية بعمليات الرصد وتم تحديد مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي حيث جرت عمليات المكافحة من قبل ٤ فرق في مناطق الحديرة والتي شاركت فيها فرقة اسناد من محافظة الطفيلة ومنطقة المزارع وقد تم الانتهاء منها فجر اليوم الجمعة وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف اليوم ويتم استقبال الاتصالات للواء الشوبك على 0776100439
- محافظة الكرك: شاركت ٧ فرق استكشافية برصد جيوب صغيرة في المريغة وشرق القطرانة وتمت المكافحة وسيتم استكمال عمل فرق الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات لمحافظة الكرك على ٠٧٩٩٠٦٢٩٢٤
- محافظة الزرقاء: شاركت ١٤ فرقة في عمليات الاستكشاف اضافة الى استقبال المعلومات والمشاهدات وتم رصد مجموعات متوسطة من الجراد الصحراوي في منطقة الازرق (المزارع) وقد شاركت ١٨ فرقة في عمليات المكافحة حتى فجر الجمعة واسناد من محافظة العاصمة ومحافظة المفرق وتمت المكافحة وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات لمحافظة الزرقاء ٠٧٩٩٩٠٧٥٨٢
- محافظة العقبة: شاركت ٣ فرق في عمليات الاستكشاف ولم ترصد اي مجموعات جديدة من الجراد الصحراوي وقد تم استكمال عمليات المكافحة لبقايا مجموعات سابقة في سيل فنان شارك فيها فرقتين وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة العقبة على ٠٧٧٧٧٧٩٦٢٣
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- محافظة الطفيلة: شاركت ٣ فرق استكشافية في عمليات الرصد لم ترصد اي مجموعات جديدة وبناء على معلومات من خارج المحافظة تم تتبع مجموعات متقطعة قادمة من الحسينية استقرت في الفجيج وتمت مكافحتها وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة الطفيلة على ٠٧٧٢١٠١٧٦٩
- محافظة العاصمة: تم اطلاق عدد من الفرق الاستكشافية في أغلب مناطق المحافظة وجاءت النتائج بعدم وجود أي كميات من الجراد وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة العاصمة على ٠٧٩٩٠٥٩٥٥١
- محافظة المفرق: تم اطلاق ٦ فرق استكشافية وجاءت نتائج الرصد بعدم وجود للجراد الصحراوي وسيتم استكمال عمليات الرصد والاستكشاف ويتم استقبال الاتصالات على الرقم ٠٧٧٩٤٢٦٤٦٦
- محافظة مادبا: شاركت ٤ فرق استكشافية في عمليات الرصد وجاءت نتائج الرصد بعدم وجود للجراد الصحراوي ويتم استكمال عمل فرق الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات من محافظة مادبا على٠٧٧٥٦١٤١٥٧
- الاغوار الجنوبية: شاركت ٣ فرق في عمليات الاستكشاف وتبين عدم تواجد للجراد الصحراوي وسيتم استكمال عمليات الاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات على ٠٧٩٧٥٠٧١٦٠
- محافظة البلقاء: تم اطلاق فرق استكشاف في كافة مناطق المحافظة وجاءت النتائج بعدم وجود للجراد الصحراوي وسيتم استكمال عمل فرق الرصد والاستكشاف لهذا اليوم ويتم استقبال الاتصالات على ٠٧٩٦٧٨١١١٩
- تهيب وزارة الزراعة بالأخوة المزارعين الالتزام بفترة الأمان للمبيدات الزراعية المستخدمة في مكافحة الجراد الصحراوي والبالغة ثلاثة اسابيع من تاريخ الرش وذلك لضمان عدم وجود اي متبقيات للمبيدات في محاصيلهم عند الحصاد وكذلك تؤكد الوزارة على الاخوة مربي الثروة الحيوانية الابتعاد عن مواقع الرش لنفس الفترة حفاظا على حيواناتهم من اي تأثير للمبيدات المستخدمة علما ان الوزارة تقوم ومن خلال كوادرها المختصة بأخذ عينات من المحاصيل المعدة للتسويق للتأكد من عدم وجود متبقيات المبيدات.
- تؤكد وزارة الزراعة ان احتمالية دخول اسراب جديدة من الجراد الصحراوي سيبقى قائما للأسابيع القادمة.
- تؤكد الوزارة على الدور الهام والمساند للقوات المسلحة الجيش العربي والامن العام والحكام الاداريين وامانة عمان والبلديات والمزارعين في التغلب على التحديات.
- جميع الاجراءات والعمليات جاءت بالتنسيق والمتابعة مع مركز الامن وادارة الازمات.
- تم استخدام المرشات المحملة على التركتورات وايضا المحملة على سيارات "البك اب" وايضا استخدام المرشات المحمولة من قبل الافراد في المناطق الوعرة والاودية ويذكر ان الجراد من النوع الناضج وفي مرحلة التزاوج والهجرة ولا يشكل اي خطر على المزروعات وقد تمت اجراءات المكافحة جميعها خارج المدن والمناطق السكنية.
- ما زالت حتى اليوم حركة الرياح شمالية غربية وتدعم الرياح بشكل متوسط دخول الجراد الصحراوي وتوقع تغير مسار الرياح مما يزيد من احتمالية الدخول للجراد الصحراوي في الايام القادمة وخطة الطوارئ باقية حتى منتصف شهر حزيران ٦ / ٢٠٢١ وانخفاض خطر دخول الجراد الصحراوي بإذن الله.
- تؤكد وزارة الزراعة على نجاح مجمل عمليات المكافحة وبواقع ٩٥ %
- تؤكد الوزارة على الجاهزية والاستعداد للتعامل مع هذه الآفة من خلال معداتها وكوادرها وشركائها ونستقبل المعلومات من خلال صفحة وموقع الوزارة وارقام مديريات الزراعة للإبلاغ في حال مشاهدة الجراد.
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