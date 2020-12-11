تطورات الجريمة البشعة التي هزت الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قرر الإدعاء العام توقيف المتهم بجريمة قتل والد الحدث في مرج الحمام ، وكذلك الإعتداء عليه ، 15 يوما على ذمة التحقيق عقب توجيه تهمة القتل العمد 1/328 من قانون العقوبات بقضية قتل والد الحدث .كما وجه تهمة الشروع بالقتل 70/328 من قانون العقوبات لنفس الجاني بقضية الإعتداء على الحدث بهاء بالساطور.وفي وقت سابق قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق التحقيق الخاصة المشكلة من البحث الجنائي والامن الوقائي وشرطة جنوب عمان لمتابعة التحقيق في حادثة الاعتداء على الحدث في منطقة مرج الحمام واصلت تحقيقاتها وجمع المعلومات حول القضية بكافة الطرق الفنية والجنائية للوقوف على كافة ملابساتها وتفاصيلها .واكد الناطق الاعلامي ان المحققين وعند بحثهم عن والد الحدث المعتدى عليه لم يتمكنوا من العثور عليه او التوصل لمكان وجوده حيث تولدت لديهم شكوك بتعرضه للقتل او الاخفاء حيث جرى التوسع بالتحقيق مع الشخص المعتدي على الحدث والذي القي القبض عليه .واكد الناطق الاعلامي انه بمتابعة التحقيق مع الجاني اعترف بقيامه بقتل والد الحدث خنقاً اثناء وجودهم في منطقة ناعور جنوب العاصمة اثر خلافات بينهما قبل التوجه لمنزله والاعتداء على ابنه ، واخفاء جثته ودفنها في احدى المناطق الخالية من السكان في ذات المنطقة .وجرى بحضور المدعي العام والطبيب الشرعي وبدلالة الجاني التوجه للمكان واخراج الجثة والكشف عليها وتحويلها للطب الشرعي وما زالت التحقيقات جارية في القضية.