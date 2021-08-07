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السبت، 07-08-2021 11:47 ص

تطورات الحالة الصحية للطفلة الأردنية التي تعرضت لحادث سير بالسعودية

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز، اليوم السبت، إن الطفلة التي تعرضت لحادث سير امس في السعودية ما زالت في وضع صحي حرج.

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وقال الفايز بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن وضع الطفلة الصحي والتي تبلغ من العمر 7 سنوات لا يسمح بنقلها حسب تقدير الأطباء.

 

وبين أن وزارة الخارجية تعمل على نقل المتوفين بالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء الترتيبات اللازمة لنقلهم اليوم ولكن لم يتم تأكيد ذلك بشكل نهائي حتى لحظة كتابة الخبر.

وكانت قد تعرضت عائلة أردنية لحادث سير مؤسف في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية وأسفر عن وفاة رب العائلة وزوجته وطفليهما وإصابة طفلتهما الثالثة. 

 

 




 

 


 

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