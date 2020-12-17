تطورات الغاء حظر تجول الجمعة وفتح القطاعات بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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حذر عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، من الاستعجال في اعادة فتح القطاعات وتخفيف الاجراءات مطلع العام المقبل، خاصة بعد دخول بعض دول العالم موجة ثالثة من جائحة كورونا وعودتها إلى الاغلاقات مجددا.وقال في تصريحات صحفية اليوم إن الأسبوع الوبائي استقر على ثبات، ونأمل أن تنخفض نسب الاصابات أكثر، ونتطلع إلى المؤشرات العالمية كوننا جزء من العالم ولا نريد الاستعجال في أي قرار حتى لا تضيع الجهود السابقة.بدوره قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات في اخر تصريحات صحفية له حول حظر التجول أيام الجمع إن حظر الجمعة سيستمر حتى نهاية العام وبعدها سنقيم امكانية الاستمرار به.