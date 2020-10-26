الإثنين 26-10-2020
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الإثنين، 26-10-2020 03:39 م

تطورات انتشار كورونا في الاردن والتوصية بالحظر الشامل الطويل

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية ومسؤول ملف كورونا في الأردن، الدكتور وائل الهياجنة،  فيما يتعلق بالحالة الوبائية أنه على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا مؤخراً إلاّ أن عدد الحالات لم يتضاعف بحمد الله لافتا إلى أن الوضع يدعونا للحذر ويتوجب على الجميع الالتزام بالاشتراطات الصحية.
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 بدوره قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان المنحنى الوبائي الى تصاعد خاصة منذ منتصف ايلول وحتى اليوم  ، ولا مؤشرات لتراجع اعداد الاصابات في الفترة الحالية . 
 
وشدد عبيدات على ضرورة التزام الجميع بتعليمات وزارة الصحة حول ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي . 

فيما شدد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي على أن الالتزام هو معيار تخفيف الحظر .
 
واشار إلى أنه "طالما بقي الوضع هكذا وهناك التزام من المواطنين وعدم زيادة بأعداد الاصابات عما هو الآن، فلن يكون هناك توصيات بالحظر الطويل".

 




 

 


 

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