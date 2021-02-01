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الإثنين، 01-02-2021 06:43 م

تطورات بشأن دوام المدارس والجامعات بالاردن بعد تزايد إصابات كورونا

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مصدر حكومي بان آلية التعليم الجامعي للفصل القادم لم تتضح بعد.
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وقال المصدر انه كان من المفروض ان يتم الاعلان عن الالية والشكل العام لعودة الطلبة الجامعيين مطلع هذا الشهر الا ان تزايد الاصابات بكورونا قد يؤجل اعلان برتوكول العودة".

بدوره قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، ان هنالك قرارا مشتركا بين وزارة الصحة ووزارة التربية ، بشأن مصير طلبة المدارس ، على ضوء تصريحات وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات حيث ارتفاع أعداد الإصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد في الأردن .

وأوضح أن هنالك قرارا مُرتقبا في هذا الشأن ، الخميس القادم ، فيما يتعلق بإمكانية عودة الطلبة إلى المدارس وتلقي التعليم الوجاهي ، نتيجة لمستجدات الوضع الوبائي الراهن ، وظهور حالات جديدة من السلالة المتحورة من كورونا.

 




 

 


 

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