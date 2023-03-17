تطورات تأجيل أقساط القروض في الأردن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشفت مصادر مطلعة أن قرار تأجيل أقساط القروض ما زال قيد الدراسة حتى اللحظة.

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ورجحت المصادر في حديثها لـ"الوكيل الإخباري"، أن يصدر القرار بتأجيل أقساط القروض عن شهر نيسان المقبل أي قبل عيد الفطر المبارك، ولن يكون هناك تأجيل عن شهر آذار الحالي الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأضافت أنه سيتم حسم القرار خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث سيراعي مصلحة المواطنين والبنوك وفق المبررات التي ستدفع باتجاه تأجيل الأقساط.

وكان عدد من النواب والقطاعات التجارية طالبوا بتأجيل أقساط القروض من أجل ضخ سيولة في السوق المحلي والتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.