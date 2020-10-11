الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

10 وفيات و 928 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

تطورات دوام المدارس في الاردن

توضيح هام من الهيئة المستقلة للانتخاب

تمديد إغلاق محكمة سحاب الشرعية حتى الخميس المقبل

المستقلة للانتخاب : فتح حساب بنكي مشترك للقوائم المترشحة

تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في الكرك

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا اليوم الى 10

تظلم دعم الخبز حتى نهاية الشهر الحالي

العقبة الخاصة تعلن عن اصابة عدد من موظفيها بكورونا

تعليق الدوام في مركز التنمية بعد إصابة موظف بكورونا




الأحد، 11-10-2020 04:38 م

تطورات دوام المدارس في الاردن

102020617257853211714


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفذ عدد من أصحاب المدارس الخاصة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مديرية تربية إربد الأولى، احتجاجا على قرار تحويل التعلم الوجاهي إلى تعليم عن بعد مهددين بإغلاق مدراسهم بشكل نهائي وتسليم المفاتيح لوزارة التربية والتعليم ، وطالب المحتجون بضمان حقوق أصحاب المدارس المالية، في حال استمر التعليم عن بعد . 
اضافة اعلان
 
وكان وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال تيسير النعيمي، اعلن تعليق دوام طلبة المدارس حتى إشعار آخر، مؤكدا استمرار الامتحانات للبرامج الدولية وفق برامجها المعتمدة والشروط والبروتوكولات المعتمدة.

بدوره اكد مصدر مطلع لموقع الوكيل الاخباري انه لا يوجد توصيات جديدة حول دوام المدارس لغاية اللحظة ، وان اية مستجدات في هذا الشأن سيتم الاعلان عنها حال التوافق عليها .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزير-الصحة-سعد-جابر

10 وفيات و 928 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

da8ae34a-31d6-45b7-b115-2f862424f685

قرار من محافظ جرش بخصوص المؤن والتسوق

102020720572316341690

توضيح هام من الهيئة المستقلة للانتخاب

30

تمديد إغلاق محكمة سحاب الشرعية حتى الخميس المقبل

10202010215056340236646

المستقلة للانتخاب : فتح حساب بنكي مشترك للقوائم المترشحة

10202010101014123586149

تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في الكرك

أخبار متعلقة
مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تعليق الدوام في مبنى مديرية التربية والتعليم في الرصيفة غداً

920202117834436470915

قرارات حكومية هامة بشأن المدارس والجامعات والمساجد والمطاعم

وزارة التربية والتعليم

إغلاق مدرسة جديدة بعد تسجيل إصابة بكورونا