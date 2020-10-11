تطورات دوام المدارس في الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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نفذ عدد من أصحاب المدارس الخاصة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مديرية تربية إربد الأولى، احتجاجا على قرار تحويل التعلم الوجاهي إلى تعليم عن بعد مهددين بإغلاق مدراسهم بشكل نهائي وتسليم المفاتيح لوزارة التربية والتعليم ، وطالب المحتجون بضمان حقوق أصحاب المدارس المالية، في حال استمر التعليم عن بعد .وكان وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال تيسير النعيمي، اعلن تعليق دوام طلبة المدارس حتى إشعار آخر، مؤكدا استمرار الامتحانات للبرامج الدولية وفق برامجها المعتمدة والشروط والبروتوكولات المعتمدة.بدوره اكد مصدر مطلع لموقع الوكيل الاخباري انه لا يوجد توصيات جديدة حول دوام المدارس لغاية اللحظة ، وان اية مستجدات في هذا الشأن سيتم الاعلان عنها حال التوافق عليها .