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السبت، 20-08-2022 04:49 م

تطورات سارّة بشأن الطالبان اللذان ألهبا مواقع التواصل الأردنية - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال وزير التنمية الاجتماعية ايمن مفلح إن الجهات المختصة ستنسق مع مديرية الميدان للوقوف على واقع حال طالبين شقيقين تفوقا في نتائج الثانوية العامة برغم إقامتهما في خربوش.

وجاء رد المفلح عبر موقع تويتر، بعد تداول قصة شاب أردني وشقيقته تفوقا بالتوجيهي رغم إقامتهما في "خربوش". 

بدورهم اكد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان احد المراكز الخاصة بالتعليم تكفل بدراسة الطالبين بمنحة كاملة لهما .

وكان المهندس صايل الطراونة وّثق في منشور على الفيسبوك بالصورة حالة تفوق شقيقان في الثانوية العامة يعيشان في خربوش.

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