تطورات عدم اعتراف السعودية بالمطعوم الصيني للاردنيين

الوكيل الاخباري -

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أكد مدير برنامج التطعيم الوطني، الدكتور كامل أبو سل، أن آلاف الأردنيين يواجهون صعوبات في الدخول إلى الأراضي السعودية بسبب تلقيهم مطعوم سينوفارم الصيني، مشيرا إلى أن الوزارة خاطبت السلطات السعودية حول الموضوع ولم تتلقّ أي جواب.وأضاف أبو سل في تصريحات صحفية إن السلطات السعودية خفّضت مدة الحجر لمن يرغب بدخول أراضيها ممن تلقّوا مطعوم "سينوفارم" من أسبوعين إلى أسبوع واحد.ودعا المواطنين الراغبين بالسفر إلى السعودية لمراجعة الوزارة من أجل اعطائهم مطعوما آخر لحين حلّ المشكلة مع السلطات هناك، لافتا إلى أن بعض المواطنين عادوا من المطار وآخرون أجلوا سفرهم بسبب نوعية المطعوم .