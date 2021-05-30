تطورات عودة الاندية الرياضية ومراكز بناء الاجسام

الوكيل الاخباري -

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طالبت أندية ومراكز بناء أجسام ولياقة بدنية بتخفيف شروط مفروضة عليهم عند العودة للعمل بدءا من الثلاثاء المقبل، وفق خطة عودة فتح قطاعات أعلنتها الحكومة.وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، مأمون تيف، الأحد، إن "أصحاب هذه المراكز والأندية طالبوا خلال اجتماعات ومشاورات بتخفيف شرط تلقي العاملين في منشأة المطاعيم، ومرور 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من المطعوم، إلى أن يكون 12 يوماً فقط بعد تلقي اللقاح"، وفق ما نقلت المملكة.وأوضح أن "أغلب العاملين في هذه الأندية والمراكز هم من فئة الشباب والتي لم يصل أغلبهم الدور لتلقي اللقاح، كما أن فترة 21 يوم هي فترة طويلة في حال تلقى العاملون فيها اللقاح فور إعلان هذه الشروط مما يؤخر فتح بعض المراكز نحو شهر".