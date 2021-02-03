تطورات عودة تقديم الارجيلة في الاردن

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مستثمرون في قطاع السياحة بالمملكة ان من 60 الى 70 بالمائة من المطاعم السياحية في الاردن تعتمد بالدرجة الاولى على تقديم الارجيلة .

اضافة اعلان



واضاف المستثمرون ان غالبية هذه المطاعم اغلقت ابوابها بعد قرار منع تقديم الارجيلة في الاماكن العامة والمطاعم .

وقال مستثمرون انهم على استعداد لتطبيق كل ما يصدر من تعليمات من وزارة الصحة حول تقديم الارجيلة حيث سيتم تقديم نفس الارجيلة لمرة واحدة يوميا مع التعقيم الكامل بالبخار اضافة الى تبديل الماء داخل الارجيلة مع كل استخدام .

وطالب مستثمرون الجهات الحكومية بضرورة السماح بتقديم الارجيلة ضمن شروط صحية صارمة يتم التعهد بها .

من جهتها قالت الجهات الحكومية ان موضوع تقديم الارجيلة ما زال قيد الدراسة حتى الان .



