الأحد 13-06-2021
الوكيل الاخباري

عجلون:زها الثقافي ينفذ دورات تدريبية متنوعة

نفتالي بينيت رئيس وزراء الاحتلال خلفا لـ ' نتنياهو '

كندا تتبرع بـ 13 مليون جرعة لقاح ضد كورونا للدول النامية

الامن يتعامل مع قنابل قديمة في اربد

اعفاء شركات الدعاية والاعلان من رسوم الاعلانات بنسبة 50%

السلطات السعودية: سقوط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

الهزايمة مديراً لتنمية أموال الأيتام

تعميم من وزير الصحة بشأن موظفي الحكومة غير متلقي اللقاح

إعطاء ‭73267‬ جرعة جديدة من لقاح كورونا اليوم

تطورات عودة عمل صالات الأفراح بالاردن

الأحد، 13-06-2021 07:49 م

تطورات عودة عمل صالات الأفراح بالاردن

5202128141214521577899


 الوكيل الاخباري - سلّمت الحكومة أصحاب صالات الأفراح ومنشآت تنظيم واقامة الحفلات البروتوكول الصحي الخاص بإعادة فتح القطاع، وذلك بعد اعتماده من وزارة الصحة.
اضافة اعلان

وقال نقيب أصحاب الصالات - تحت التأسيس، مأمون المناصير، في تصريحات صحفية ،إن البروتوكول لا يلبّي متطلبات العمل، ووضع عوائق وقيود غير منطقية تمنع الصالات من العمل، وتشجع "العرسان" على التوجه إلى المزارع الخاصة التي لا تدفع ضرائب ولا تدفع تراخيص.

 يُذكر أن البروتوكول ألزم أصحاب الصالات بالسماح بدخول المرتادين ممن مضى (21) يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من مطعوم كورونا، باستثناء من هم دون (18) عاما أو من لا يستوجب عليهم الحصول على المطعوم حسب تعليمات وزارة الصحة، والتحقق من ذلك عبر تطبيق "سند".

كم ألزم البروتوكول أصحاب الصالات بقياس درجة حرارة جميع العاملين والمرتادين قبل الدخول، على أن لا تزيد درجة الحرارة عن (37.5)، ومنع دخول أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وتنظيم عملية الدخول والخروج لصالات الأفراح ومنشآت تنظيم وإقامة الحفلات وقاعات الحفلات داخل المنشآت الفندقية مع المحافظة على التباعد الجسدي، وتوفير مستلزمات تطهير الأيدي عند المداخل والمخارج.

ومنعت التعليمات اصطحاب الأطفال دون سنّ العاشرة، كما حددت عدد الحضور بـ 50% من الطاقة الاستيعابية على أن لا تزيد عن (100) شخص لكلّ قاعة في المنشأة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

عجلون:زها الثقافي ينفذ دورات تدريبية متنوعة

w

الامن يتعامل مع قنابل قديمة في اربد

62021101855116967554

اعفاء شركات الدعاية والاعلان من رسوم الاعلانات بنسبة 50%

الرئاسة

الهزايمة مديراً لتنمية أموال الأيتام

الهواري

تعميم من وزير الصحة بشأن موظفي الحكومة غير متلقي اللقاح

لقاح

إعطاء ‭73267‬ جرعة جديدة من لقاح كورونا اليوم

أخبار متعلقة
22021920552828728736

فتح صالات الأعراس بسعة 50% وبعدد 100 شخص

3202110192236253110241

الحكومة : عودة الأراجيل في الساحات اعتبارا من هذا التاريخ

اراجيل

ترجيح السماح بتقديم الأراجيل في الكافيهات الشهر القادم

403559_1_1612862387

الصفدي : تهجير الفلسطينيين من بيوتهم سيفجر الاوضاع من جديد

عيد-الاستقلال

الأردنيون يحتفلون بعيد الاستقلال الـ75

زواتي خاص

الحكومة تكلف شركة عالمية لبيان سبب انقطاع الكهرباء في المملكة