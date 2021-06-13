تطورات عودة عمل صالات الأفراح بالاردن

الوكيل الاخباري -

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سلّمت الحكومة أصحاب صالات الأفراح ومنشآت تنظيم واقامة الحفلات البروتوكول الصحي الخاص بإعادة فتح القطاع، وذلك بعد اعتماده من وزارة الصحة.وقال نقيب أصحاب الصالات - تحت التأسيس، مأمون المناصير، في تصريحات صحفية ،إن البروتوكول لا يلبّي متطلبات العمل، ووضع عوائق وقيود غير منطقية تمنع الصالات من العمل، وتشجع "العرسان" على التوجه إلى المزارع الخاصة التي لا تدفع ضرائب ولا تدفع تراخيص.يُذكر أن البروتوكول ألزم أصحاب الصالات بالسماح بدخول المرتادين ممن مضى (21) يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من مطعوم كورونا، باستثناء من هم دون (18) عاما أو من لا يستوجب عليهم الحصول على المطعوم حسب تعليمات وزارة الصحة، والتحقق من ذلك عبر تطبيق "سند".كم ألزم البروتوكول أصحاب الصالات بقياس درجة حرارة جميع العاملين والمرتادين قبل الدخول، على أن لا تزيد درجة الحرارة عن (37.5)، ومنع دخول أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وتنظيم عملية الدخول والخروج لصالات الأفراح ومنشآت تنظيم وإقامة الحفلات وقاعات الحفلات داخل المنشآت الفندقية مع المحافظة على التباعد الجسدي، وتوفير مستلزمات تطهير الأيدي عند المداخل والمخارج.ومنعت التعليمات اصطحاب الأطفال دون سنّ العاشرة، كما حددت عدد الحضور بـ 50% من الطاقة الاستيعابية على أن لا تزيد عن (100) شخص لكلّ قاعة في المنشأة.