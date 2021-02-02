الثلاثاء 02-02-2021
الوكيل الاخباري
 

مشاجرة في اربد

الامن العام : تحرير 2379 مخالفة لأفراد لمخالفتهم اوامر الدفاع وعدم ارتداء الكمامة

بريطانيا: انخفاض بالاصابات وارتفاع وفيات كورونا

حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة غداً

قرار دوام الجامعات الاسبوع القادم

تطورات عودة عمل صالات الاعراس بالاردن

فايزر تتوقع 46 مليار دولار من مبيعات لقاح كورونا

تحذير هام للاردنيين الراغبين بالسفر

المجالي أمام ملك بلجيكا بـ المدرقة

السعودية تعلق الدخول إليها لغير المواطنين والدبلوماسيين من 20 دولة - اسماء

الثلاثاء، 02-02-2021 09:25 م

تطورات عودة عمل صالات الاعراس بالاردن

1202118183011679566750


الوكيل الاخباري - اكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن عمل غرفة تجارة عمان ينحصر في الوقت الراهن، في الضغط على اصحاب القرار بفتح القطاعات المغلقة ضمن شروط صحية يتفق عليها الجميع.
اضافة اعلان

وبين في تصريحات صحفية أن خسائر العاملين في قاعات الأفراح بلغت 200 مليون دينار بعد إغلاقها من شهر مارس من العام الماضي ولغاية يومنا هذا، مشيراً أن الإغلاقات تخلق ازمة كبيرة وتؤدي بأصحابها من دافعي ضرائب لمتلقي خدمة المعونة الوطنية.

واختتم الحاج توفيق حديثه قائلاً ، إن غرفة تجارة عمان ضد إغلاق القطاعات بشكل كامل دون تعويض اصحابها، حيث تم الإقتراح في وقت سابق انشاء صندوق تعويضات وصندوق لضخ السيولة في السوق المحلي، لإنقاذ بعض القطاعات من الإنهيار. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220211224848840747127

الامن العام : تحرير 2379 مخالفة لأفراد لمخالفتهم اوامر الدفاع وعدم ارتداء الكمامة

1202131193431109189485

قرار دوام الجامعات الاسبوع القادم

12202024125757234416390

الهياجنة : لا بد من التوازن بين الصحة والاقتصاد

1202126174921317913605

تحذير هام للاردنيين الراغبين بالسفر

12202019104715276653912

ارشادات هامة للطلبة في اليوم الاول من الدوام

main_image601988b854e42

المجالي أمام ملك بلجيكا بـ المدرقة

أخبار متعلقة
ترقب

تخوف شعبي من العودة إلى قرارات حكومية صارمة

8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d

بدء تنفيذ الحزمة الثانية من خطة فتح القطاعات

بسام

الحكومة تبحث قرارات عدة بسبب كورونا

1202117202713405954984

القطامين يحذر من العودة للحظر الشامل بالاردن

120211802735666124742

القطامين : هذا القرار ليس خدعة !

بيوت مهترئة مسقوفة بألواح من الزينكو في مخيم جرش-(الغد)

المفوض العام للأونروا يزور مخيمي جرش وسوف