تطورات عودة عمل صالات الاعراس بالاردن

الوكيل الاخباري -

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اكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن عمل غرفة تجارة عمان ينحصر في الوقت الراهن، في الضغط على اصحاب القرار بفتح القطاعات المغلقة ضمن شروط صحية يتفق عليها الجميع.وبين في تصريحات صحفية أن خسائر العاملين في قاعات الأفراح بلغت 200 مليون دينار بعد إغلاقها من شهر مارس من العام الماضي ولغاية يومنا هذا، مشيراً أن الإغلاقات تخلق ازمة كبيرة وتؤدي بأصحابها من دافعي ضرائب لمتلقي خدمة المعونة الوطنية.واختتم الحاج توفيق حديثه قائلاً ، إن غرفة تجارة عمان ضد إغلاق القطاعات بشكل كامل دون تعويض اصحابها، حيث تم الإقتراح في وقت سابق انشاء صندوق تعويضات وصندوق لضخ السيولة في السوق المحلي، لإنقاذ بعض القطاعات من الإنهيار.